BBVA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BBVA veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BBVA mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,24 EUR beziffert, während sich der aktuelle STN-Aktienkurs von BBVA auf 25,18 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 23,65 EUR -6,08 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 27,10 EUR 7,63 24.09.2026 Jefferies & Company Inc. - - 18.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 27,10 EUR 7,63 09.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 27,10 EUR 7,63 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch