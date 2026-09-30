BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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30.09.2026 18:00:38
BBVA-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
So geht es mit der BBVA-Aktie Experten zufolge weiter.
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BBVA veröffentlicht.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von BBVA mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 26,24 EUR beziffert, während sich der aktuelle STN-Aktienkurs von BBVA auf 25,18 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|23,65 EUR
|-6,08
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|27,10 EUR
|7,63
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|27,10 EUR
|7,63
|09.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|27,10 EUR
|7,63
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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