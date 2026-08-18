BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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18.08.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.80 EUR wert. Bei einem BBVA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’725.626 BBVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 24.84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42’864.54 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 328.65 Prozent erhöht.
Der BBVA-Wert an der Börse wurde auf 137.33 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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