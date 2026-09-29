EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.09.2025 wurde das BBVA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen BBVA-Anteile an diesem Tag bei 16.24 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 615.764 BBVA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’535.71 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 28.09.2026 auf 25.23 EUR belief. Mit einer Performance von +55.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte BBVA einen Börsenwert von 138.71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch