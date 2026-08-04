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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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05.08.2026 09:29:27

BBVA Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA nach dem Quartalsbericht von 21,30 auf 23,65 Euro angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal ? getragen von robusten Erträgen im Kerngeschäft und gut im Griff gehaltenen Betriebskosten ? unterstreiche die strategische Widerstandsfähigkeit des diversifizierten Geschäftsmodells angesichts gesamtwirtschaftlichen Gegenwinds, schrieb Alfredo Alonso in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Nach dem kräftigen Kursanstieg geht er nun aber von einer Verschnaufpause aus./ck/rob;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23.65 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.43 € 		Abst. Kursziel*:
-3.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.19%
Analyst Name::
Alfredo Alonso 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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