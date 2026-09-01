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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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Investmentbeispiel 01.09.2026 10:02:33

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingefahren

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen BBVA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

BBVA
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BBVA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 64.103 BBVA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’604.49 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 31.08.2026 auf 25.03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60.45 Prozent vermehrt.

BBVA wurde am Markt mit 137.83 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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