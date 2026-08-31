Analysten sehen für BBVA-Aktie Luft nach oben

Die BBVA-Aktie wurde im August 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten stufen die BBVA-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für BBVA ein Kursziel von 25,61 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,57 EUR gegenüber dem aktuellen STN-Kurs von 25,04 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 23,40 EUR -6,55 20.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 26,80 EUR 7,03 18.08.2026 RBC Capital Markets 24,00 EUR -4,15 10.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 28,30 EUR 13,02 06.08.2026 Deutsche Bank AG 23,65 EUR -5,55 05.08.2026 Jefferies & Company Inc. 27,50 EUR 9,82 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch