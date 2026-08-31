BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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31.08.2026 18:00:38
Analysten sehen für BBVA-Aktie Luft nach oben
So schätzten Experten die BBVA-Aktie im letzten Monat ein.
Die BBVA-Aktie wurde im August 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten stufen die BBVA-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für BBVA ein Kursziel von 25,61 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,57 EUR gegenüber dem aktuellen STN-Kurs von 25,04 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|23,40 EUR
|-6,55
|20.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|26,80 EUR
|7,03
|18.08.2026
|RBC Capital Markets
|24,00 EUR
|-4,15
|10.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|28,30 EUR
|13,02
|06.08.2026
|Deutsche Bank AG
|23,65 EUR
|-5,55
|05.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|27,50 EUR
|9,82
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|BBVA Neutral
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
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