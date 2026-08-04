BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,70 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und mit Blick auf Aktienrückkäufe der Bank habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero am Montagabend. Diese lägen nun um 5 bis 6 Prozent über den Konsensschätzungen von Bloomberg./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26.80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.93 €
|
Abst. Kursziel*:
7.50%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.54%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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11.08.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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04.08.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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|Analysten sehen bei BBVA-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
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30.07.26
|BBVA-Aktie stärker: Bank krempelt Vorstand um - neuer Finanzchef steht fest (Dow Jones)
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30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf (AWP)
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29.07.26
|Ausblick: BBVA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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28.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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|BBVA Overweight
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|10.08.26
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|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
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|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|23.40
|0.15%
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