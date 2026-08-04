NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,70 auf 26,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und mit Blick auf Aktienrückkäufe der Bank habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Marta Sanchez Romero am Montagabend. Diese lägen nun um 5 bis 6 Prozent über den Konsensschätzungen von Bloomberg./rob/gl/ag;