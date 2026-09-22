BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs mit einem Kursziel von 23,65 Euro auf "Hold" belassen. Für den Investmentansatz hätten sich keine wesentlichen Neuerungen ergeben, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Tenor sei aber eindeutig positiv gewesen. Dies unterstreiche die Zuversicht des Managements hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wachstums und der Profitabilität./tih/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Hold
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23.65 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24.93 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
24.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.94%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|23.46
|0.29%
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