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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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08.09.2026 07:41:01

BBVA Overweight

BBVA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 26,80 auf 27,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen wohl steigender Zinsen im Euroraum hob Analystin Marta Sanchez Romero ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der iberischen Banken in den zwei kommenden Jahren ein wenig an, wie sie am Montag schrieb./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27.10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.36 € 		Abst. Kursziel*:
6.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.88%
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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