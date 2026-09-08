NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 26,80 auf 27,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen wohl steigender Zinsen im Euroraum hob Analystin Marta Sanchez Romero ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der iberischen Banken in den zwei kommenden Jahren ein wenig an, wie sie am Montag schrieb./gl/ag;