BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 20,50 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im kommenden Jahr steige um 8 Prozent, schrieb Benjamin Toms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Gründe hierfür seien höhere Nettozinserträge und Gebühren im zweiten Quartal. Dem stünden allerdings höhere Kosten und Wertberichtigungen gegenüber./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.03%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.15%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
04.08.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
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30.07.26
|Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktie auf Rekordhoch (AWP)
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30.07.26
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28.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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|07:19
|BBVA Sector Perform
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|06.08.26
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|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|14.07.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|23.15
|0.87%
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