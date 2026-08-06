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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

23.15
CHF
0.20
CHF
0.87 %
16:42:05
BRXC
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10.08.2026 07:19:24

BBVA Sector Perform

BBVA
23.14 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 20,50 auf 24 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Seine Schätzung für den Vorsteuergewinn der spanischen Großbank im kommenden Jahr steige um 8 Prozent, schrieb Benjamin Toms in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Gründe hierfür seien höhere Nettozinserträge und Gebühren im zweiten Quartal. Dem stünden allerdings höhere Kosten und Wertberichtigungen gegenüber./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.75 € 		Abst. Kursziel*:
-3.03%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.15%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 BBVA Neutral UBS AG
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