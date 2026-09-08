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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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BBVA-Anlage im Blick 08.09.2026 10:02:16

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

BBVA
23.57 CHF -1.10%
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Heute vor 3 Jahren wurde das BBVA-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das BBVA-Papier an diesem Tag 6.97 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, befänden sich nun 1’434.720 BBVA-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 36’413.20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.38 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 264.13 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete BBVA eine Marktkapitalisierung von 139.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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