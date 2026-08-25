BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in BBVA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden BBVA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BBVA-Aktie bei 5.26 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18.998 BBVA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 25.07 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 476.29 EUR wert. Mit einer Performance von +376.29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 136.61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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