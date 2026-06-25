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Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

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25.06.2026
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26.06.2026 06:25:51

Bayer Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer reduziere die immensen Glyphosat-Rechtsrisiken enorm, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagnachmittag. Nun seien alle Augen auf den parallel laufenden Vergleich gerichtet. Viele Anleger wollten das Thema erst endgültig vom Tisch haben, bevor sie wieder in Bayer investieren./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
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