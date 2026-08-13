Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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13.08.2026 16:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,00 EUR an der Tafel.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 48,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'383 Punkten notiert. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,36 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,85 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,85 EUR. Bisher wurden heute 581'142 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 03.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 12,33 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,29 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 10.87 Mrd. EUR gegenüber 10.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 09.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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