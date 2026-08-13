Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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13.08.2026 09:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag behauptet
Die Aktie von Bayer zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,03 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 48,03 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 48,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 47,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55'815 Bayer-Aktien den Besitzer.
Bei 53,92 EUR markierte der Titel am 03.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 12,26 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 86,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Bayer veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer -0,20 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 10.87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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