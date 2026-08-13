Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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13.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag höher
Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 48,31 EUR.
Das Papier von Bayer legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 48,31 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'469 Punkten tendiert. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,85 EUR. Zuletzt wechselten 275'932 Bayer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 10,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Mit einem Kursverlust von 46,64 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen. Bayer dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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