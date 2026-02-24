BAT 47.60 CHF -0.87% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Das Umsatzwachstum neuer Produkte des Tabakkonzerns habe sich abgeschwächt, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Die mittelfristige Wachstumsprognose des Unternehmens von drei bis fünf Prozent sei wohl zu hoch gegriffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:34 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.