BAT Aktie 909525 / GB0002875804

47.61
CHF
-0.42
CHF
-0.87 %
09:15:18
BRXC
24.02.2026 07:36:47

BAT Underperform

BAT
47.60 CHF -0.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Das Umsatzwachstum neuer Produkte des Tabakkonzerns habe sich abgeschwächt, schrieb James Edwardes Jones am Montagabend. Die mittelfristige Wachstumsprognose des Unternehmens von drei bis fünf Prozent sei wohl zu hoch gegriffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:34 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Underperform
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
36.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
45.97 £ 		Abst. Kursziel*:
-21.69%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
46.05 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.82%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse