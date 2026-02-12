Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BAT Aktie 909525 / GB0002875804

45.32
CHF
-1.42
CHF
-3.04 %
11:21:15
BRXC
12.02.2026 09:25:43

BAT Buy

BAT
45.32 CHF -3.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Tabakkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Andrei Andon-Ionita am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44.02 £ 		Abst. Kursziel*:
18.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44.01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18.15%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

