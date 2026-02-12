BAT Aktie 909525 / GB0002875804
12.02.2026 09:25:43
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis des Tabakkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Andrei Andon-Ionita am Donnerstag./rob/edh/ag;
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
44.02 £
Abst. Kursziel*:
18.13%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
44.01 £
Abst. Kursziel aktuell:
18.15%
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
09:35
|Job cuts loom as BAT plans to ‘simplify’ and boost productivity (Financial Times)
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Vormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
11.02.26
|BAT Aktie News: Anleger schicken BAT am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
11.02.26
|BAT Aktie News: BAT zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
11.02.26