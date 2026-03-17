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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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17.03.2026 16:42:47

Fraport Overweight

Fraport
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90,50 Euro belassen. Das für 2025 berichtete operative Ergebnis (Ebitda) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Flughafenbetreibers klinge vorsichtig, was aber auch dem Konsens entspreche. Der Iran-Konflikt zeige bei Fraport bislang noch relativ wenig Wirkung./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
75.80 € 		Abst. Kursziel*:
19.39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
76.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.69%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
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