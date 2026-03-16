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Index-Performance im Blick 16.03.2026 15:58:25

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 in Grün

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 in Grün

Am Montag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

ABB
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Um 15:41 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.54 Prozent stärker bei 5’003.37 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.065 Prozent höher bei 4’979.89 Punkten in den Montagshandel, nach 4’976.65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’019.23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’951.99 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’154.01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4’820.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’635.25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0.932 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’315.22 Punkte. Bei 4’863.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 2.01 Prozent auf 1’624.50 EUR), BAT (+ 1.95 Prozent auf 46.07 GBP), Allianz (+ 1.61 Prozent auf 359.80 EUR), Zurich Insurance (+ 1.60 Prozent auf 546.80 CHF) und HSBC (+ 1.59 Prozent auf 11.99 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-1.86 Prozent auf 32.71 EUR), Richemont (-0.72 Prozent auf 137.10 CHF), SAP SE (-0.59 Prozent auf 165.46 EUR), Diageo (-0.58 Prozent auf 14.59 GBP) und RELX (-0.54 Prozent auf 25.56 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17’226’006 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 454.639 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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