Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.4%  SPI 17’938 0.3%  Dow 46’946 0.8%  DAX 23’564 0.5%  Euro 0.9061 0.3%  EStoxx50 5’739 0.4%  Gold 5’006 -0.3%  Bitcoin 58’876 2.5%  Dollar 0.7880 -0.3%  Öl 100.2 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Siemens Energy56635536Lonza1384101DocMorris4261528
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Mining-Aktien im Aufwind? Warum die Energiekrise für die Aktien Riot Platforms, MARA und Co. zum Vorteil werden könnte
Deutsche Telekom im Fokus: Morgan Stanley listet seine fünf Top-Telekomwerte Europas
Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen
VanEck sieht Rot: Droht Bitcoin 2026 ein langwieriger Krypto-Winter?
Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu
Suche...
Plus500 Depot
Utilize-Allianz 17.03.2026 03:41:47

Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen

Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen

Mit dem KI-Hype wächst der Energiehunger grosser Rechenzentren enorm. Ein neues Bündnis von Unternehmen, darunter unter anderem Google und Tesla, engagiert sich deshalb für bezahlbare Energie.

• Tesla und Google gehen gegen steigende Strompreise in den USA vor
• Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern einer neuen Brancheninitiative namens "Utilize"
• Vorhandene Stromnetzinfrastruktur soll effizienter eingesetzt werden

Steigende Strompreise, unter anderem durch den hohen Energiebedarf von KI-Datenzentren, haben das Thema Energiebezahlbarkeit in den Vordergrund gerückt. Hyperscaler investieren derzeit nämlich hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, was den Stromverbrauch von Rechenzentren enorm in die Höhe treibt.

Wie das Nachrichtenportal Axios berichtet, haben sich deshalb nun verschiedene Unternehmen zu einer Gruppe namens Utilize zusammengeschlossen, um in Zusammenarbeit mit staatlichen Gesetzgebern, Regulierungsbehörden und Energieversorgern die Effizienz und Zuverlässigkeit des Stromnetzes zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für Verbraucher zu senken.

Strategien zur effizienteren Stromverteilung im Netz

Diese Ziele sollen dadurch erreicht werden, dass ungenutzte Kapazitäten im Stromnetz genutzt werden. Hintergrund dessen ist, dass das US-Stromnetz darauf ausgelegt ist, kurzfristige Spitzenlasten abzudecken, wodurch jedoch die meiste Zeit ein erheblicher Teil der Infrastruktur ungenutzt bleibt.

Die Utilize-Koalition strebt deshalb die schnellere Einführung von Technologien wie Batteriespeichern und dezentralen Energiequellen an, um den Strom effizienter im Netz zu verteilen und Lastspitzen abzufedern. Sowohl Tesla als auch Google sind hier bereits aktiv. Der Konzern von Elon Musk etwa entwickelt und betreibt Energiespeicher- und Solarlösungen (z. B. Batteriespeicher für Haushalte, Unternehmen und Stromnetze) sowie Software zur Steuerung dezentraler Energie- und Ladeinfrastruktur. Daneben investierte auch Google zuletzt verstärkt in neue Energiesysteme.

Ian Magruder, geschäftsführender Direktor von Utilize, betonte laut Axios: "Wir erkennen an, dass es notwendig ist, der Erschwinglichkeit Vorrang einzuräumen, und zwar so, dass die Bundesstaaten wirklich in die Lage versetzt werden, die besten Entscheidungen zu treffen". Hakan Yilmaz von Carrier ergänzte: "Ich bin zuversichtlich, dass diese Utilize-Koalition eine grosse Wirkung erzielen wird, da wir gemeinsam unsere guten Ideen und unsere Erfolge teilen und die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, miteinander vergleichen werden."

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alphabet-Aktie im Minus: YouTube-Werbung muss klarer gekennzeichnet werden
Roboter-Revolution: NVIDIA und Texas Instruments bündeln Kräfte für humanoide KI
Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu

Bildquelle: Schroders,Fenixx666 / Shutterstock.com,Justin Sullivan/Getty Images
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

16.03.26 UniCredit greift nach der Commerzbank
16.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Geldpolitik in Serie
16.03.26 SMI verlangsamt Talfahrt
16.03.26 Marktüberblick: Versorgeraktien im Rallymodus
13.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Nvidia
12.03.26 Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’426.11 19.16 BDASDU
Short 13’679.77 13.81 SHRB5U
Short 14’190.26 8.92 S7LBMU
SMI-Kurs: 12’894.15 16.03.2026 17:30:00
Long 12’343.70 19.60 S9VBDU
Long 12’079.41 13.96 SXMBOU
Long 11’550.50 8.92 SKCBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie verliert zweistellig: Chefin Gupta tritt zurück - Clozel wird Interims-CEO
NVIDIA-Aktie im Fokus: Start der GTC-Konferenz - Erwartungen an Jensen Huang
BYD-Aktie beflügelt: Absatzprognosen und Durchbruch bei der Batterietechnologie erfreuen Anleger
Rüstungstitel im Aufwind: Darum steigen die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Offizielles Angebot: UniCredit will Commerzbank-Aktien übernehmen - Coba sieht keine Gesprächsgrundlage
Kryptomarkt erholt sich: Bitcoin und Co. im Plus
SMI letztlich im Plus -- DAX schliesst freundlich -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich leicht im Minus
Nebius-Aktie setzt Rally fort: Nach NVIDIA-Deal folgt Kooperation mit weiterem Techriesen
Idorsia Aktie News: Idorsia am Montagvormittag massiv unter Druck
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend höher

Top-Rankings

KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.