NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia nach einer Keynote auf der firmeneigenen Entwicklerkonferenz GTC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die bis Ende 2027 gestellte Prognose eines Auftragsbestands von über einer Billion US-Dollar liege über seinen Erwartungen, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht weiteres Potenzial, da die starke Auftragslage voraussichtlich anhalten werde. Er zeigte sich "beeindruckt von der umfassenden Dominanz" des KI-Chipkonzerns./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 182.47
|
Abst. Kursziel*:
37.01%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 183.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.42%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
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