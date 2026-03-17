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Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

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17.03.2026 16:40:15

Springer Nature Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,30 Euro belassen. Der diesjährige Ausblick deute auf einen operativen Gewinn hin, der drei Prozent über dem Konsens liege, schrieb Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2025 habe neben dem bereinigten Betriebsgewinn auch der Umsatz leicht über den Erwartungen gelegen. Der Wissenschaftsverlag sei ein zuverlässiges Unternehmen, doch es hake an der Börsenliquidität. Diese erschwere es neuen Aktionären, einen Blick auf die Aktien zu werfen./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
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Springer Nature 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
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