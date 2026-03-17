Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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Deutsche Bank Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Präsentation des Konzernchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Christian Sewing rechne im ersten Quartal mit stagnierenden Erträgen, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut der Expertin ist dies eine enttäuschende Prognose, die den Aktienkurs am Berichtstag belasten sollte./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25.86 €
|
Abst. Kursziel*:
50.78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.12%
|
Analyst Name::
Flora Bocahut
|
KGV*:
-
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