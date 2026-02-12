BAT 44.91 CHF -3.91% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Underperform" belassen. Die Ergebnisse für 2025 stimmten mit dem Zwischenbericht des Tabakkonzerns und den Erwartungen überein, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.