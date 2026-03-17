NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Das Segment traditionelle Tabakprodukte sei gut für Umsatzwachstum positioniert, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Derweil dürften die Produkte der neuen Generation an Gewicht zunehmen und für nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum sorgen./bek/ag;