BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Das Segment traditionelle Tabakprodukte sei gut für Umsatzwachstum positioniert, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Derweil dürften die Produkte der neuen Generation an Gewicht zunehmen und für nachhaltiges Umsatz- und Ergebniswachstum sorgen./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 20:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.55 £
|
Abst. Kursziel*:
14.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.96%
|
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
|
KGV*:
-
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