Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’656 0.4%  SPI 18’821 0.3%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’801 -0.5%  Euro 0.9107 -0.2%  EStoxx50 5’979 -0.1%  Gold 4’917 -1.5%  Bitcoin 52’490 -1.1%  Dollar 0.7687 -0.1%  Öl 68.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Markanter Rutsch unter die Marke von 5'000 Dollar
ALSO-Aktie: Deutlich höheres EBITDA und mehr Dividende
Um 18 Uhr live: Der Preis ist das Ergebnis - so liest du Volumen und Orderflow richtig
Phoenix Mecano-Aktie: 2025 weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn
EFG International-Aktie: Kooperation mit Capital Group für neue Kundenangebote
Suche...
eToro entdecken

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

44.73
CHF
-0.60
CHF
-1.32 %
16.02.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.02.2026 07:33:58

BAT Buy

BAT
44.73 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern setze den Übergang in das wachstumsstarke Geschäft mit rauchfreien Produkten weiter erfolgreich um, schrieb Andrei Andon-Ionita in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der massive Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Philip Morris dürfte schrumpfen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 18:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.05 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:33 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
12.02.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
12.02.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen