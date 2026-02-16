BAT Aktie 909525 / GB0002875804
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Der Tabakkonzern setze den Übergang in das wachstumsstarke Geschäft mit rauchfreien Produkten weiter erfolgreich um, schrieb Andrei Andon-Ionita in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der massive Bewertungsabschlag zum Konkurrenten Philip Morris dürfte schrumpfen./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
52.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
49.80 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
43.05 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
