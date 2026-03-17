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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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17.03.2026 16:48:37

BBVA Overweight

BBVA
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach einer Fachkonferenz mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Finanzvorständin Luisa Gómez?Bravo habe die Geschäftsaussichten und den Kapitalrahmen der spanischen Bank bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Widerstandsfähigkeit Mexikos, die Disinflation in der Türkei, laufende Aktienrückkäufe und der Fokus auf organisches Wachstum seien hervorgehoben worden./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 14:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
21.80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.24 € 		Abst. Kursziel*:
19.52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.21%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
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