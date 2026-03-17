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Prognosen im Überblick 17.03.2026 07:07:06

Ausblick: Tencent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Tencent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Tencent.

Tencent Holdings
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Tencent wird am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,94 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,05 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 26 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 194,10 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 186,49 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 50 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 27,52 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 22,70 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 55 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 751,58 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 715,87 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: Tencent

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