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FTSE 100-Performance 16.03.2026 15:58:25

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Kursplus

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag mit Kursplus

Der FTSE 100 performt derzeit positiv.

Legal & General
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Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0.84 Prozent stärker bei 10’347.20 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.968 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10’261.10 Zählern und damit 0.000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10’261.15 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 10’255.34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’376.48 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’473.69 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’684.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’632.33 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.98 Prozent nach oben. Bei 10’934.94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’951.14 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Ocado Group (+ 4.21 Prozent auf 2.07 GBP), Segro (+ 3.90 Prozent auf 7.51 GBP), Haleon (+ 2.96 Prozent auf 3.86 GBP), BAT (+ 1.95 Prozent auf 46.07 GBP) und Hiscox (+ 1.95 Prozent auf 15.20 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Rightmove (-3.30 Prozent auf 4.49 GBP), RS Group (-2.85 Prozent auf 6.13 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2.57 Prozent auf 66.40 GBP), Auto Trader Group (-2.22 Prozent auf 4.84 GBP) und Intertek (-1.77 Prozent auf 36.68 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 52’244’392 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 258.470 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.02 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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