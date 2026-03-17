Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Dan Levy äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu den Auslieferungen im ersten Quartal. Er liege mit seiner Prognose von 350.000 Fahrzeugen unter dem Analystenkonsens, der 375.000 betrage. Es sei aber nicht weiter entscheidend für die Aktie, wenn die Erwartungen erneut verfehlt werden. Fantasie stecke derzeit abseits des klassischen Autogeschäfts in Themen wie dem Robotaxi, humanoiden Robotern und autonomes Fahren./rob/tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 06:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 397.03
|
Abst. Kursziel*:
-9.33%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 399.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.83%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
18:27
|Aktien von Alphabet und Tesla im Fokus - Wie die Tech-Giganten gegen steigende Strompreise kämpfen (finanzen.ch)
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Sattes Plus voraus? Bank of America traut Tesla-Aktie massives Kurspotenzial zu (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Tesla Aktie News: Tesla gewinnt am Montagabend (finanzen.ch)
|
15.03.26
|KI-Chips statt Elektroautos: Tesla-Wal Leo KoGuan setzt hunderte Millionen auf NVIDIA-Aktie (finanzen.net)
|
14.03.26
|Tesla-Aktie im Blick: Das sagt Elon Musk zu BYDs Absatzeinbruch (finanzen.ch)
|
13.03.26
|Elon Musk pushes out more xAI founders as AI coding effort falters (Financial Times)