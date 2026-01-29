Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’145 0.9%  SPI 18’157 0.7%  Dow 48’617 -0.8%  DAX 24’325 -2.0%  Euro 0.9162 -0.3%  EStoxx50 5’896 -0.6%  Gold 5’256 -3.0%  Bitcoin 65’011 -4.8%  Dollar 0.7678 -0.1%  Öl 70.8 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Microsoft-Aktie fällt trotz starken Gewinn- und Umsatzzahlen - KI-Ausgaben im Blick
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Amazon im Fokus: Berichte über Milliardenverhandlungen mit OpenAI
Tesla-Aktie sinkt: E-Autobauer schliesst 2025 erstmals mit Umsatzrückgang ab - Gewinne überzeugen aber
Sherwin-Williams Aktie gewinnt: Unternehmen erwartet anhaltend schwaches Umfeld
Milliarden-Vorwurf! Short-Seller schickt Carvana-Aktie auf Talfahrt
Suche...

BAT Aktie 909525 / GB0002875804

45.74
CHF
0.06
CHF
0.12 %
17:08:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 14:52:40

BAT Neutral

BAT
45.74 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen des US-Konkurrenten Altria auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4150 Pence belassen. Der US-Zigarettenmarkt habe weiterhin einen Trend zu günstigeren Produkten verzeichnet, schrieb Philip Spain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält Imperial Brands weiterhin für besser aufgestellt als BAT, um in einem von günstigeren Produkten geprägten Umfeld Marktanteile zu gewinnen, was auf die starken Discount-Marken von Imperial Brands zurückzuführen sei./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
41.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
50.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43.64 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philip Spain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten