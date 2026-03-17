LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts einer platzierten Anleihe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. "Es bleibt abzuwarten, warum der Finanzierungsschritt gerade jetzt vollzogen wurde", schrieb Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe in den nächsten Monaten für Anleger ein "besonderes Spekulationsobjekt". Der Moment der Wahrheit könnte näher rücken, glaubt der Experte./rob/tih/la;