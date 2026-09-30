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30.09.2026 12:29:00

BAT Aktie News: BAT am Mittag gesucht

BAT Aktie News: BAT am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 41,65 GBP.

BAT
45.37 CHF 0.50%
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Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 41,65 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'657 Punkten steht. Kurzfristig markierte die BAT-Aktie bei 41,84 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,52 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 329'726 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2026 markierte das Papier bei 50,04 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 20,14 Prozent wieder erreichen. Bei 36,77 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 11,72 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für BAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,45 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,51 GBP belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BAT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 17.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,61 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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