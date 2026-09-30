FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit BAT-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.47 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.534 Anteilen. Die gehaltenen BAT-Papiere wären am 29.09.2026 104.99 GBP wert, da der Schlussstand 41.44 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +4.99 Prozent.

BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch