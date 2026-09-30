BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren BAT-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit BAT-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.47 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.534 Anteilen. Die gehaltenen BAT-Papiere wären am 29.09.2026 104.99 GBP wert, da der Schlussstand 41.44 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +4.99 Prozent.
BAT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 90.77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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