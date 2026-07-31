BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 5750 Pence belassen. Vorstandschef und Interims-Finanzchef sei zuversichtlich gewesen hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele, schrieb Faham Baig in einer Einschätzung am Montag. Mit Investitionen in neue Produktkategorien und in klassische Zigaretten wolle der Tabakhersteller das Wachstum sichern./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
57.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.52 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Faham Baig
|
KGV*:
-
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