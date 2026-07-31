BAT 48.12 CHF -2.88% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 5750 Pence belassen. Vorstandschef und Interims-Finanzchef sei zuversichtlich gewesen hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele, schrieb Faham Baig in einer Einschätzung am Montag. Mit Investitionen in neue Produktkategorien und in klassische Zigaretten wolle der Tabakhersteller das Wachstum sichern./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.