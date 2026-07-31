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03.08.2026 11:19:00

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 5750 Pence belassen. Vorstandschef und Interims-Finanzchef sei zuversichtlich gewesen hinsichtlich des Erreichens der Jahresziele, schrieb Faham Baig in einer Einschätzung am Montag. Mit Investitionen in neue Produktkategorien und in klassische Zigaretten wolle der Tabakhersteller das Wachstum sichern./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Faham Baig 		KGV*:
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