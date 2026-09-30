BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,75 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 41,83 GBP. Mit einem Wert von 41,52 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 81'352 Aktien.

Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. 19,86 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.

Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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