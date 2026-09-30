BAT Aktie 909525 / GB0002875804
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 09:29:00
BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BAT. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 41,75 GBP nach oben.
Um 09:28 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,75 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'719 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 41,83 GBP. Mit einem Wert von 41,52 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 81'352 Aktien.
Am 16.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,04 GBP. 19,86 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 36,77 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BAT-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,51 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,45 GBP je Wertpapier. BAT veröffentlichte am 04.08.2009 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel.
Die BAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 17.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,61 GBP je BAT-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BAT-Aktie
BAT-Aktie im Minus: Konzern forciert Wandel weg von der klassischen Zigarette
BAT-Aktie dennoch schwächer: Zigarettenkonzern wächst im Halbjahr - Kosten drücken auf Gewinn
BAT-Aktie in Rot: British American Tobacco will Kosten senken - Stellenabbau geplant
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
10:02
|FTSE 100-Titel BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|BAT Aktie News: BAT am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BAT Aktie News: BAT wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
29.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|BAT Aktie News: BAT am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit Gewinnen. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.