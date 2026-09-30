BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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30.09.2026 16:29:00
BAT Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BAT
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,29 GBP abwärts.
Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 41,29 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'654 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die BAT-Aktie bis auf 41,06 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,52 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 741'992 BAT-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 50,04 GBP erreichte der Titel am 16.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,19 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,77 GBP ab. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 12,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem BAT seine Aktionäre 2025 mit 2,45 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,51 GBP je Aktie ausschütten. Am 04.08.2009 äusserte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.02.2028 erwartet.
In der BAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,61 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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