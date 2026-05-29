AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hänge vor allem davon ab, ob es dem Autozulieferer gelungen sei, die Verluste im Geschäftsbereich Autonomous Mobility zu verringern und deutliche Ergebnisfortschritte im Bereich User Experience zu erzielen, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch. Letzteres wiederum hänge von einer Erholung der Preise sowie dem Hochlauf von Projekten ab. Insgesamt rechnet der Analyst mit einer Verbesserung der Marge im Vergleich zum ersten Jahresviertel./ck/rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BSTAutonomous Mobility (AM) and delivering manufacturing efficiencies and higher content per car in the User Experience (UX) business.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.70 €
|
Abst. Kursziel*:
64.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
38.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.73%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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