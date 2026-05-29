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24.06.2026 16:45:36

AUMOVIO Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hänge vor allem davon ab, ob es dem Autozulieferer gelungen sei, die Verluste im Geschäftsbereich Autonomous Mobility zu verringern und deutliche Ergebnisfortschritte im Bereich User Experience zu erzielen, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch. Letzteres wiederum hänge von einer Erholung der Preise sowie dem Hochlauf von Projekten ab. Insgesamt rechnet der Analyst mit einer Verbesserung der Marge im Vergleich zum ersten Jahresviertel./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 14:55 / BSTAutonomous Mobility (AM) and delivering manufacturing efficiencies and higher content per car in the User Experience (UX) business.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62.00 €
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64.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
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