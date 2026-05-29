NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio vor den am 6. August erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung hänge vor allem davon ab, ob es dem Autozulieferer gelungen sei, die Verluste im Geschäftsbereich Autonomous Mobility zu verringern und deutliche Ergebnisfortschritte im Bereich User Experience zu erzielen, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch. Letzteres wiederum hänge von einer Erholung der Preise sowie dem Hochlauf von Projekten ab. Insgesamt rechnet der Analyst mit einer Verbesserung der Marge im Vergleich zum ersten Jahresviertel./ck/rob/jha/;