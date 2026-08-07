AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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07.08.2026
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06.08.2026 07:54:20
AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 46,40 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Vanessa Jeffriess in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Expertin rechnet nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Aktien des Autozulieferers./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.55 €
|
Abst. Kursziel*:
17.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.23%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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