AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach endgültigen Quartalszahlen und bereits zuvor gestutzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 würden nun an die Einigung im BMW-Bremsenstreit sowie an die neue Prognose angepasst, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass für Klarheit gesorgt worden sei. Zudem hält der Analyst Aumovio angesichts der Kapitalallokation mit Blick auf die Vergleichsgruppe für besonders attraktiv und hob auch dessen im Vergleich stärkste Bilanz hervor./ck/rob/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.60 €
|
Abst. Kursziel*:
25.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.84%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
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