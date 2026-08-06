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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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10.08.2026 07:51:21

AUMOVIO Outperform

AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aumovio von 38 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das zweite Quartal sei ein reinigendes Gewitter gewesen, schrieb Harry Martin am Freitagabend. Bei den Einsparungen liege der Autozulieferer nach den ersten sechs Monaten Eigenständigkeit über Plan. Im kommenden Jahr dürfte man selbst ohne Umsatzwachstum beim operativen Ergebnis die Markterwartungen übertreffen./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Outperform
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36.10 € 		Abst. Kursziel*:
49.58%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.44%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
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07:51 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07.08.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 AUMOVIO Buy UBS AG
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