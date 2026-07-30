AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Unsicherheit über diesen Rechtsstreit habe dazu beigetragen, dass die Aktie des Autozulieferers seit der Abspaltung von Continental mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt werde, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in den Kosten der Einigung etwas Erleichterndes./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
39.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
41.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.77%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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