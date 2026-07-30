NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Unsicherheit über diesen Rechtsstreit habe dazu beigetragen, dass die Aktie des Autozulieferers seit der Abspaltung von Continental mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt werde, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in den Kosten der Einigung etwas Erleichterndes./rob/tih/he;