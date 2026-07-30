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30.07.2026 19:22:18

AUMOVIO Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Unsicherheit über diesen Rechtsstreit habe dazu beigetragen, dass die Aktie des Autozulieferers seit der Abspaltung von Continental mit einem Abschlag zur Konkurrenz gehandelt werde, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht in den Kosten der Einigung etwas Erleichterndes./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Market-Perform
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Harry Martin 		KGV*:
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