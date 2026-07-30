AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aumovio nach einem beendeten Rechtsstreit mit BMW von 43,20 auf 46,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein wichtiger, potenziell negativer Kurstreiber sei ausgebremst worden, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein großer Unsicherheitsfaktor werde damit von der Aktie genommen. Er bleibt aber bei seiner neutralen Bewertung wegen der fundamentalen Aussichten in den kommenden Jahren./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.85 €
|
Abst. Kursziel*:
16.44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.15%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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