AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
39.37CHF
4.85CHF
14.07 %
17:29:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.07.2026 19:19:11
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen und einem beigelegten Rechtsstreit mit BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Jose M Asumendi sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem insgesamt soliden Quartal des Autozulieferers. Die Einigung mit dem wichtigen Kunden BMW sei für Aumovio günstiger ausgefallen als befürchtet./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.85 €
|
Abst. Kursziel*:
55.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.49%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
17:03
|EQS-Adhoc: AUMOVIO and BMW reach settlement for the amicable resolution of legal disputes; Adjustment of Guidance (EQS Group)
|
17:03
|EQS-Adhoc: AUMOVIO und BMW erzielen Vergleich zur einvernehmlichen Erledigung rechtlicher Auseinandersetzungen; Anpassung der Prognose (EQS Group)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)