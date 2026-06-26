NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih;