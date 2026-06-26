Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’073 -1.1%  SPI 19’841 -1.1%  Dow 51’819 -0.2%  DAX 24’695 -1.2%  Euro 0.9219 0.1%  EStoxx50 6’215 -0.8%  Gold 4’048 0.5%  Bitcoin 48’136 -0.6%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 72.9 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Roche149905998Partners Group2460882SpaceX156888148Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SoftBank unter Druck nach Berichten über mögliche OpenAI-IPO-Verschiebung
Xbox wird teurer, Microsoft-Aktie schwächer: Diese Faktoren belasten den Konzern
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 3i Aktionären eine Freude
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht QIAGEN für Anleger vor
Zalando-Analyse: DZ BANK verringert Einstufung der Aktie auf Halten
Suche...
eToro entdecken

AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

32.63
CHF
-1.13
CHF
-3.33 %
14:34:17
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.06.2026 12:42:09

AUMOVIO Hold

AUMOVIO
32.63 CHF -3.33%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 43,20 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des zweiten Quartals dürfte auf Höhe des ersten liegen, schrieb Vanessa Jeffriess am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen mit Verantwortlichen des Autozulieferers. Die Geschäftstrends dürften wenig überraschen. Gerade das Thema Speicherchips sei aber zuletzt wieder groß geworden./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 05:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUMOVIO Hold
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35.60 € 		Abst. Kursziel*:
21.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.35%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUMOVIO

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten