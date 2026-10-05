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05.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Montagvormittag stärker

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 119,00 GBP.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 119,00 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'487 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 119,40 GBP. Bei 119,00 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'682 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,18 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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