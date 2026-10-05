AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen AstraZeneca-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem AstraZeneca-Papier statt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Aktie betrug an diesem Tag 88.47 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die AstraZeneca-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.130 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 134.17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 118.70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.17 Prozent vermehrt.
AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 184.24 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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