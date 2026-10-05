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05.10.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Montagmittag vor

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca schiebt sich am Montagmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 118,90 GBP.

AstraZeneca
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 118,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'480 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 119,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207'172 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. 32,30 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,04 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,27 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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