AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag Verlust reich

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 117,92 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'503 Punkten steht. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,72 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,00 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 514'057 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 25,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,04 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,27 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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